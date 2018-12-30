Sivas'ta 32 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 32 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Gürün'de 12, İmranlı'da 14, Kangal'da 2, olmak üzere 32 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Kaynak: AA