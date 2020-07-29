Sivas'ta 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor
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Sivas'ta 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor

Sivas'ta, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hasta sayısının 304 olduğu bildirildi.

Sivas'ta 304 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor
29.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:06

Sivas'ta, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hasta sayısının 304 olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı ile İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme ve Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Ayhan, Tarihi Valilik Binası'nda yapılan toplantıda, salgın ve bayrama yönelik alınan tedbirleri değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede riayet edildiğini belirtti.

Sivas'ta 26 Temmuz itibarıyla 18 bin 818 test yapıldığı bilgisini veren Ayhan, "Vaka sayımız, aynı ölçekli illere göre çok çok geridedir. Sağlık çalışanlarımızın gayretiyle bugüne kadar 623 kişi taburcu oldu. Şu anda hastanede tedavi gören hasta sayımız 304'tür. Taburcu olan sayımız, vaka sayımızın çok üstünde. Tedbirlerimizi alıyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız da devletimizin aldığı kararlara hassasiyetle uysunlar. Birlik ve dayanışma içerisinde devlet millet el ele verip, bu süreci birlikte aşacağız." ifadesini kullandı.

Bayramda alınması gereken tedbirler hakkında da değerlendirmede bulunan Salih Ayhan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nda, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu yılki Kurban Bayramımızı pandemiden dolayı biraz buruk geçirecek olsak da her şeyin başı önce sağlık diyerek birçok tedbir aldık. Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir. Namazlara herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Secde sırasında halı ve seccadelere virüs bulaşması mümkündür. Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa ertelenmelidir. Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze değildir, bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır. Eğer ziyaret yüz yüze gerçekleşecekse, kişi sayısı az, ziyaret süresi çok kısa tutulmalıdır."

Kurban kesim yerlerinin Sivas Valiliği, kaymakamlıklar ve yerel yönetimler tarafından ilan edildiğini vurgulayan Ayhan, kamu kurumlarının aldığı kurallara uyulmasını da istedi.

Bayram süresince trafikte ve asayişte denetimlerin kesintisiz olarak devam edeceğine işaret eden Vali Ayhan, vatandaşlardan toplu yemek ve toplu bayramlaşma organizasyonları düzenlememelerini istedi.

Salih Ayhan, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması gerektiğine de dikkati çekti.

Kaynak: AA

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