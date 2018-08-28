Sivas'ta 30 Ağustos'a coşkulu prova

SİVAS - Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi provası yapıldı. Vatandaşlar askerlere yoğun ilgi gösterdi.

İnönü Bulvarı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesi provası yapıldı. Prova öncesi İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatıldı. Provada yapılacak olan törende bir aksiliğe yer vermemek için askerler bando çalışması ve yürüyüş düzeni alarak tören geçişini sağladı.

Vatandaşlar provaya yoğun ilgi gösterirken, askerlerin geçişi sırasında alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar askerlerle fotoğraf çekindi. Provada askeri araçlar, polisin kullandığı araçlar ve gazilerde yer aldı.