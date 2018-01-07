Sivas'ta 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Sivas'ta 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas- Erzincan karayolunun yol kontrolü ve uygulama noktasında Erzurum plakalı ticari taksiyi durdurdu. Takside ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişinin olduğu belirlendi.

Polis ekipleri göçmen kaçakçılığı suçundan taksi sürücüsünü gözaltına alırken, araca da el koydu.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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