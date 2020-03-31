Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası SİVAS'ta, 3 köy daha koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

SİVAS'ta, 3 köy daha koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Yıldızeli ilçesinin Üyük ve Koyulhisar'ın Kurşunlu ile Yağcılar köyleri karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.Sivas'ta daha önce Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alınmıştı. Koronavirüs nedeniyle kentte karantinaya alınan köy sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak: DHA