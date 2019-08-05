Sivas'ta 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından, Gürün, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında, 5 Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda 3 kilo 740 gram esrar maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 7 şahsın 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA