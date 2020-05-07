Sivas'ta, 3 katlı apartmandaki karantina sona erdi

SİVAS'ta, 9 dairenin bulunduğu 3 katlı apartmanda, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla karantina uygulaması kaldırıldı.

SİVAS'ta, 9 dairenin bulunduğu 3 katlı apartmanda, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla karantina uygulaması kaldırıldı.

Tuzlugöl Mahallesi 12'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman, bazı ailelerde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 23 Nisan'da karantinaya alındı. Apartmanda sosyal izolasyonun sağlanması ve testleri pozitif çıkanların iyileşerek, tedavi gördükleri hastaneden taburcu olması nedeniyle karantina uygulaması kaldırıldı.

Kaynak: DHA