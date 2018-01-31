Sivas'ta 3 Bin Kişilik Öğrenci Yurdu Hizmete Girdi

Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yaptırılan 3 bin kişilik yeni öğrenci yurdu, öğrenci kabul etmeye başladı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrenci sayısının her yıl hızla artması ve öğrencilerin daha iyi koşullarda barınma ihtiyacına cevap verebilmek için kente kazandırılan 3 bin kişilik öğrenci yurdunda, incelemelerde bulundu.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 7 blok ve 1 sosyal tesisten oluşan yerleşke hakkında KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç'tan bilgi alan Vali Gül, yurtta her odada 3 öğrencinin, rahat ve konforlu şekilde eğitim süreleri boyunca kalacağını belirtti.

Gül, KYK'nın il genelinde 16 yurt ile toplam öğrenci kapasitesini, 15 bin 331 kişiye çıkaracağını ifade etti.

Vali Davut Gül'e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile ilgili kurum yetkilileri eşlik etti.