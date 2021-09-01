Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da kazı çalışmaları yeniden başladı
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Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da kazı çalışmaları yeniden başladı

Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da kazı çalışmaları yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Kültür Sanat

Hititler döneminde "Yukarı Ülke" olarak adlandırılan Sivas'ta, Yıldızeli ilçesinde yer alan Kayalıpınar Harabesi'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Hititler döneminde "Yukarı Ülke" olarak adlandırılan Sivas'ta, Yıldızeli ilçesinde yer alan Kayalıpınar Harabesi'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da incelemede bulunarak Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Maner öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ayhan'a bilgi veren Maner, kazı alanının ilk bölümünün daha önce temizlendiğini belirterek, "Burada ileriye dönük nasıl bir koruma çalışması yapabiliriz, burasını nasıl turizme kazandırabiliriz onu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

Hititlerin en önemli tapınağının bulunduğu alanda kazı çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Maner, "Burası Hitit dünyasının en önemli dini mekanı, tapınağı. Sivas bölgesi Hitit kültürünün ortaya çıktığı bölgelerden biri." açıklamasında bulundu.

Vali Ayhan, Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık, Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, daha sonra temsili olarak kazı çalışmasını başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Sivas'ta 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da kazı çalışmaları yeniden başladı - Haberler
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