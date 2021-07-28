Sivas'ta 3 bin 564 Suriyeli yaşıyor
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Sivas'ta 3 bin 564 Suriyeli yaşıyor

Sivas'ta 3 bin 564 Suriyeli yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son verileri kamuoyu ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son verileri kamuoyu ile paylaştı.

23 Temmuz 2021 tarihli verilere göre Sivas'ta 2016 yılında 2 bin olarak tespit edilen Suriyeli sayısı 3 bin 564'e ulaştı. 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 629 bin 795 kişinin yaşadığı Sivas'ta Suriyelilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,57 olarak belirlendi.

Göç İdaresi'nin verilerine göre, Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 690 bin 896 olarak kayıtlara geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 528 bin 285 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 453 bin 597 kişi ile Gaziantep, 435 bin 891 kişi ile Hatay izledi. En az Suriyelinin yaşadığı şehir 24 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'u 38 ile Artvin, 44 ile de Tunceli takip etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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