Sivas'ta 3 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 18 kaçakçılık, 3 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, 3 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 24 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 31 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA