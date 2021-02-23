Sivas'ta 3.8 büyüklünde deprem
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Sivas'ta 3.8 büyüklünde deprem

23.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:21
Sivas'ta 3.8 büyüklünde deprem

SİVAS'ta saat 01.42'de AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİVAS'ta saat 01.42'de AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını duyurdu.

Merkez üssü Karayün köyü olan 3.8'lik deprem, gece saatlerinde Sivas kent merkezinden de hissedildi. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gece saatlerinde Merkez Karayün merkezli 3.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şehir merkezinden de hissedilen depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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