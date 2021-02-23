Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
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Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

23.02.2021 08:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:02
Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 3,8 büyüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 3,8 büyüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.48 sıralarında merkez üssü il merkezi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Karayün olan 3,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini belirterek, "Sivas şehir merkezinde de hissedilen depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi ve şehrimizi her türlü felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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