Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı
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Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

15.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:05
Sivas'ta 294 köy yolu ulaşıma kapalı

'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 294 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 294 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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