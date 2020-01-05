Sivas'ta 280 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Haberler » Güncel » Sivas'ta 280 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haber

Sivas'ta 280 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 280 köye ulaşım sağlanamıyor.

05.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:42
Sivas'ta 280 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 280 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden 'da 20, Divriği'de 2, Gürün'de 30, Hafik'te 20, İmranlı'da 55, Kangal'da 18, Suşehri'nde 35, Şarkışla'da 35, Ulaş'ta 25, 'nde 5, Zara'da 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler