Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2) - Haberler

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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Güncel
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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)

KOAH HASTASI İÇİN SEFERBER OLDULARKentte kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlananlar için Özel İdare ekipleri, harekete geçti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - KOAH HASTASI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kentte kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlananlar için Özel İdare ekipleri, harekete geçti. Akıncılar ilçesi Ekenek köyünde yaşayan KOAH hastası Havva Uçar'ın (78) yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastanın Akıncılar Devlet Hastanesi'ne ulaştırılması için İlçe Özel İdare ekipleri de çalışma yaptı. İş makinesiyle köy yolunu açan ekiplerin öncülük ettiği ambulansla hastaya ulaşıldı. Ambulansa alınan Hava Uçar, Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel

Devlet Hastanesi, Akıncılar, Hisarcık, kar, Güncel, Haberler

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