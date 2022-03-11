Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 277 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 277 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ana yollar ile mahalle aralarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 277 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı.


Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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