Sivas'ta 276 köy yolu kapalı

21.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:59

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kent genelinde 276 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle Merkez de 10, Akıncılar'da 8, Divriği'de 35, Doğanşar'da 7, Gürün'de 41, Hafik'te 10, İmranlı'da 30, Kangal'da 29, Koyulhisar'da 5, Suşehri'nde 15, Şarkışla'da 26, Ulaş'ta 3, Yıldızeli'de 32 ve Zara'da 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA