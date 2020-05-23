Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı
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Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 26 bin 308 aileye gıda yardımı yapıldı.

Sivas'ta 26 bin 308 aileye gıda paketi dağıtıldı
23.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:11

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 26 bin 308 aileye gıda yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, ihtiyaç sahibi 26 bin 308 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Ekipler, 12 bin 99 hijyen paketinin de dağıtımını gerçekleştirdi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi destek programı kapsamında ise 35 bin 781 aileye nakdi yardım yapıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da ihtiyaç sahibi 15 bin 172 aileye 5 milyon 656 bin 704 lira nakdi yardımda bulundu.

Koronavirüs ile mücadele sosyoekonomik destekler kapsamında, pandemi sürecinde toplamda 89 bin 360 vatandaşa 46 milyon 422 bin 869 lira destek sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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