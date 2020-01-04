Sivas'ta 251 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sivas'ta 251 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köye ulaşım sağlanamıyor.

04.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:20
Sivas'ta 251 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köye ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 15, ilçelerden 'da 10, Gemerek'te 6, Gürün'de 12, Hafik'te 30, İmranlı'da 65, Kangal'da 17, Suşehri'nde 40, 'da 11 ve Zara'da 45 köy yolu ulaşıma kapandı.


Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu bin 750 rakımlı geçitte sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayollarına bağlı ekipler, geçitte kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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