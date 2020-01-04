Sivas'ta 251 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

04.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:20

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 251 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 15, ilçelerden Akıncılar'da 10, Gemerek'te 6, Gürün'de 12, Hafik'te 30, İmranlı'da 65, Kangal'da 17, Suşehri'nde 40, Şarkışla'da 11 ve Zara'da 45 köy yolu ulaşıma kapandı.



Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu bin 750 rakımlı geçitte sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayollarına bağlı ekipler, geçitte kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA