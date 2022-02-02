Sivas'ta 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sivas'ta 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

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