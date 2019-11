Sivas'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününde kadına şiddete hayır dedi.



CHP Sivas İl Kadın kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününde kadına şiddete hayır sloganıyla İl başkanlığı binasında bir araya geldi. İl başkanlığında yapılan basın toplantısında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Güneyi, " Bundan 59 yıl önce Dominik Cumhuriyetinde diktatörlüğüne karşı özgürlük ve hak mücadelesi veren Mirabel kız kardeşler, yönetimin askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra katledildiler. 1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında 25 Kasım; "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. Geçen 25 Kasım'dan bu yana, bu topraklarda kadına yönelik şiddet yine artarak devam etti. Kadınlar, her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğradı. 2019'un ilk on ayında 383 Kadın Öldürüldü. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar. Cinayetler kadınların en yakınları tarafından işlendi. Bazıları uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürüldü. Yani devlet kadını korumadı. İşte bu yüzden Kadın Cinayetleri Politiktir. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bu günde biz daha çok Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Evde, sokakta, toplumsal yaşamda yok saymak için her gün yeni bir saldırı ile karşımıza çıkanlar umutlanmasın. Kadınlar dün haklarını almak için nasıl meydanları boş bırakmadılarsa bugün de meydanlarda olacak. Biliyoruz yolumuz uzun ama inanıyoruz ki mücadeleyi büyüttükçe yarınlarımız daha özgür olacak. ve bugün 2019'un Türkiye'sinde bütün değerleri ile yağmalanmış bu memlekette, intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında, 25 Kasımı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA