Sivas'ta 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sivas'ta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimliklerini kontrol etti.
Otobüsteki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Otobüs şoförüne ise ceza uygulandı.