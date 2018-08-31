Sivas'ta 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Sivas'ta 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Sivas-Erzincan karayolunun uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, araçta bulunanların kimliklerini kontrol etti.

Otobüsteki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otobüs şoförüne ise ceza uygulandı.

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