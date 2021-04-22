Sivas'ta 245 suç kaydı bulunan 5 dolandırıcı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta 245 suç kaydı bulunan 5 dolandırıcı yakalandı

Sivas'ta 245 suç kaydı bulunan 5 dolandırıcı yakalandı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta bir kişinin otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle üzerlerine geçiren ve değerinin altında galericiye satan 5 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta bir kişinin otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle üzerlerine geçiren ve değerinin altında galericiye satan 5 şüpheli yakalandı.

Zara ilçesi Zoğallı köyü muhtarı H.G, aracını internet sitesi üzerinden 120 bin liraya satmak için ilana koydu.

H.G. ile aracı alma konusunda telefonda anlaşan E.G, suç ortakları ile kente geldi. Şüphelilerden biri aracı ekspertize götürürken, diğer şüpheliler de noterde işlemlerin tamamlanmasının ardından H.G. ile para çekmek için bankaya gitti.

Bu sırada aracın vekaletini alan şüpheli otomobili, Galericiler Sitesindeki bir kişiye 71 bin 500 lira karşılığında sattı. Diğer şüpheliler ise H.G'nin dalgınlığından faydalanarak parayı ödemeden bankadan kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan H.G. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, yaptıkları takip sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 5 şüphelinin Yıldızeli ilçesinden otomobille Amasya yönüne doğru gittiğini tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine araç, Tokat'ta polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada 70 bin 550 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin benzer yöntemi kullanarak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve haklarında çeşitli suçlardan 245 kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis ayrıca suç konusu aracı düşük bedelle satın alan galerici hakkında da işlem yaparak, otomobili yediemin otoparkına çektirdi.

Sivas'a getirilen O.G, H.G, S.G, E.G. ve H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Hakan Kutlu Ünal Karaman Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta 245 suç kaydı bulunan 5 dolandırıcı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:25:16. #1.16#

title