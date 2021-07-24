Sivas'ta 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ve Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

STSO Başkanı Mustafa Eken, mesajında, basın kuruluşları ve mensuplarının toplumda önemli bir görev yürüttüğünü belirterek, "Bugün, artık basın özgürlüğü, bir iletişim özgürlüğü ve iletişim hakkı olarak vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklerden biridir. Günümüzde haber alma ve bilgi edinme hakkı en kutsal haklar arasındadır. Bu hakkın en önemli basamağını da basın çalışanları ve haberciler oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

SESOB Başkanı Beşir Köksal da tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Basının, toplumun gözü, kulağı, sesi ve demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"İlimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında, bu başarının ülke ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ile yaptıkları başarı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca basın kuruluşlarımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye, demokrasiye kast edenlere karşı da önemli görevler üstlenmektedir."

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise basının, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığına dikkati çektiği açıklamasında, "Zor şartlar altında gece gündüz demeden halkı ve kamuoyunu bilgilendirme adına yoğun çaba harcayan basın mensuplarımızı yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde