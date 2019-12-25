Sivas'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

25.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:18

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gürün ilçesinde 24 köy yolu ulaşıma kapandı.



Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel mevkisinde etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kaynak: AA