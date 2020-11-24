Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Ulaş ilçesinde düzenlenen program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ün, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra Gül, şube müdürleri ve okul idarecileri Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Nayman, dünyanın her tarafında öğretmenlerin, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurları olduğunu söyledi.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Nayman, "Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak çocuklarımızı ve gençlerimizi sevgiyle, fedakarlıkla, eğitimle, öğretimle geleceğe hazırlayan öğretmenler, çok özel ve kutsal bir mesleği yerine getirmektedir." dedi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ü ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Geleceği aydınlatacak olan kişilerin öğretmenler olduğunu belirten İlbey, "Öğretmenlik en önemli ve en kutsal görevlerin başında gelmektedir. Başta Ulu Önderimiz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan İlbey'e teşekkür etti.

Şarkışla

Şarkışla ilçesindeki tören ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlerle bir araya gelen Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen günlerini kutladıkları öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Pandemi dolayısıyla kısıtlı yapılan etkinlikte, Kaymakam Erdem, Başkan Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Ergen, 24 Kasım tarihinde dünyaya gelen Gümüştepe Muhtar Yalın İlk ve Ortaokulu Müdürü İsmail Duran ile emekli olan 4 öğretmeni evlerinde ziyaret ederek hediye takdim etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den kutlama mesajı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, ülkenin geleceğine şekil veren, sevgi, saygı, hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerine sahip bir toplumun oluşmasında büyük emek harcayan irfan ordusu öğretmenlerin, sağlam bir toplumun ve güçlü bir devletin mimarları olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra ettiğini aktaran Yüksel, "Ana sınıfından, ortaokula, liseden, yüksekokula kadar hayatın her kademesinde görev alan tüm öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, öğreticilerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu zorlu görevi yaparken kendilerine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Vefat eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara