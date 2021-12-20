SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI - Haberler
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SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Özel İdare ekipleri, ihbar üzerine Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyüne hamile Leyla Aksu'yu (25) almaya giden, ancak kar nedeni ile ilerleyemeyen sağlık ekiplerine yardım etti.

SİVAS (DHA) - İl Özel İdare ekipleri, ihbar üzerine Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyüne hamile Leyla Aksu'yu (25) almaya giden, ancak kar nedeni ile ilerleyemeyen sağlık ekiplerine yardım etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Özel İdare Ekipleri, bölgeye ulaşarak yolun açılmasını sağladı. Köye ulaşan sağlık ekipleri hastaya müdahale etti.

SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI

SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI

SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI

SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI

SİVAS'TA 234 YERLEŞİM YERİ KARDAN KAPANDI; EKİPLER HASTAYA GİDEN AMBULANS İÇİN YOLU AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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