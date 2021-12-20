Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı

Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 234 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.

SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 234 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 234 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların İmranlı, Zara ve Gürün ilçelerinde yoğunlukta olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri de yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını yürütürken, yollarda sıkıntı yaşayanlara da yardım ediyor. Öte yandan Suşehri ilçesi Kaleköy yolunda yoğun yağışın etkisiyle kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobil, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu iş makinesiyle halatla çekilerek kurtarıldı.


Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı

Sivas'ta 234 yerleşim yeri kardan kapandı

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title