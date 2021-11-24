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Sivas'ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi

Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yedi gün içerisinde il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar da; 16.44 gram metamfetamin, 24 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 5.50 gram esrar, 1 adet tabanca ve 7 adet 7.65 milimetre fişek, 23 parça halinde tarihi eser, ve 2 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 şahsın üzerlerinde ve araçta yapılan aramada ise 23 parça halinde tarihi eser ele geçirildi. Şahıslar adli işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 10 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında 1 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu kapsamında işlem yapıldı.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları pahalıya patladı

2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 13 bin 818 TL idari para cezası uygulandı. Şahısların ehliyetine 5 yıl süre ile el konularak, trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı Adli işlemler için ilgili Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - SİVAS

Sivas'ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi

Sivas'ta 23 parça tarihi eser ele geçirildi

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