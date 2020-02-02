Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

02.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:14
Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kaynak: AA
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