Sivas'ta 222 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

02.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:14

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, il merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kaynak: AA