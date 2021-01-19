Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

19.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:36
Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 220 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 220 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkeze bağlı tüm köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yol açma çalışmaları Zara, Gürün, Divriği ve İmranlı ilçelerine bağlı köyler başta olmak üzere 220 köy yolunda devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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