Sivas'ta 22 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı.
Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas- Erzincan karayolundaki kontrol noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 22 Afganistan uyruklu kişi yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen otobüs sürücüsü de gözaltına alındı.
22 kişi işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.