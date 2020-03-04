Sivas'ta 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Sivas'ta 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

04.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:20
Sivas'ta 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'ta 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.


Sivas 'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 22 öğrenci, okulda öğle yemeği yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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