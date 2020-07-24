Sivas'ta 219 gram esrar ele geçirildi Sivas'ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 219 gram toz esrar ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 219 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 0,25 gram gram toz esrar maddesi, 0,64 gram esrar maddesi, 219 gram toz rsrar maddesi ve 0,17 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 1 şahıs ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - SİVAS

Kaynak: İHA