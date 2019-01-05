Sivas'ta 218 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerinden alınan bilgiye göre merkezde 14, Akıncılar'da 16, Doğanşar'da 5, Gölova'da 11, Hafik'te 28, İmranlı'da 37, Kangal'da 9, Koyulhisar'da 23, Suşehri'nde 33, Zara ilçesinde ise 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA