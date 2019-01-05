Sivas'ta 218 Köy Yolu Kardan Kapandı

SİVAS'ta gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk hava dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. Tarihi kent meydanında çok sayıda Sivaslı hatıra fotoğrafı çektiriken, Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelalenin bir kısmı buz tuttu. Yüksek kesimlerde etkisi daha çok hissedilen kar yağışının şehirler arası ulaşımı etkilememesi için Karayolları ekipleri de seferber edildi. Kent merkezinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde 1 derece olarak ölçüldü.

218 KÖY YOLU KAPANDI

Kar yağışı, kırsal kesimlerde yaşayanların hayatını ise olumsuz etkiledi. Karla birlikte kent merkezi ve ilçelere bağlı toplam 218 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının kent genelinde bir kaç gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

- Sivas

Kaynak: DHA