SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI - Haberler
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SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde Eyüp Gök'e ait ahırın çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü.

GEMEREK, SİVAS (DHA) - Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde Eyüp Gök'e ait ahırın çatısı kar birikintisi nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla ahır içerisinden 3'ü yaralı 35 büyükbaş çıkarıldı. 1 büyükbaş ise yıkıntılar altında kalarak öldü. Yaralı hayvanlar kesim için ilçedeki bir kasaba götürüldü.

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

SİVAS'TA 214 YERLEŞİM YERİ YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gemerek, Sivas, Eyüp, Güncel, Haber

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