Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı - Haberler
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Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

SİVAS'ta, dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 214 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

SİVAS'ta, dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 214 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kent merkezinde yağışla araç ve yaya trafiğinin aksamaması için Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralar olmak üzere toplam 214 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.


Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas'ta 214 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

kar, Güncel, Haber

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