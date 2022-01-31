Sivas'ta 214 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 214 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, etkili kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.
Meydandaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.
Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu.
Sivas-Erzincan kara yolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.