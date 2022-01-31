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Sivas'ta 214 köy yolu kapalı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta 214 köy yolu kapalı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 214 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 214 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte kar yağışı nedeniyle 214 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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