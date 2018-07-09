Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yemin ederek göreve başlamasının ardından Sivas'ta 21 pare top atışı yapıldı.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen top atışı tarihi Sivas Kalesinde gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ateşlenen toplar görsel bir şölen oluşturdu. Türk bayrağı gölgesinde kaleden atılan toplar, vatandaşlar tarafından şehir merkezinde meraklı bakışlarla izlendi. Meydanda ve şehrin değişik yerlerindeki Belediye'ye ait büyük led ekranlardan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri ile tebrik mesajlarına yer verildi. - SİVAS