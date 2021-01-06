Sivas'ta 203 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı
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Sivas'ta 203 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı

06.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:14
Sivas'ta 203 kişilik

Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 5 firma arasında istihdam taahhüt ve iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 5 firma arasında istihdam taahhüt ve iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, 2021 yılına istihdam hedefleriyle başladıklarını bildirdi.

2021'in bereketli bir yıl olacağını belirten Ayhan, "Bu tür imzaları, bu tür protokolleri hakikaten çok önemsiyoruz. Benim en çok keyif aldığım, en huzur bulduğum, en mutlu olduğum imzalar istihdam odaklı imzalardır." ifadelerini kullandı.

İstihdamın önemine vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"İş demek bereket demektir, şehrimizin üretmesi demektir. İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarımız bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu vesileyle istihdam sözü veren ve işbaşı eğitim programından istifade eden firmalarımıza minnettarız."

"2021 yılında istihdam devam edecek"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de firmalara personel istihdamı için ortaya koydukları kararlılıktan dolayı teşekkür etti.

Şehirde hakim olan birlik beraberliğin devam edeceğini belirten Bilgin, "Devletimizin çözüm odaklı önerileri ve destekleriyle istihdamı ve üretimi artırma noktasında çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Törene, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Cengiz Akpolat, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve firma yetkilileri katıldı.

İşbaşı Eğitimi Programı protokolü kapsamında, ESTAŞ Eksantrik Sanayi Ticaret AŞ 50, Yağmur Tekstil 33, Ozon Tekstil 22, TYH Uluslararası Tekstil 50 ve Yasin Tekstil 48 kişi olmak üzere toplam 203 kişinin istihdamı sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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