Sivas'ta 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Yapıldı

Sivas'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda, "2 yıl Milli Eğitim Bakanlığında çalıştım. 2023 vizyon belgesinin bir tarafında bulundum. Bu belge, milli eğitimin temel sorunlarıyla ilgili atılması gereken adımlar nelerdir, bunun üzerine aslında bir rehberdir." dedi.

Vizyon belgesini tüm yöneticilerin cümle cümle okuması gerektiğini söyleyen Ayhan, "Sivas okul ve teknolojik sorunu olmayan en iyi illerden birisi. Bize düşen, buna ruh ve heyecan vermek." ifadelerini kullandı.

Ayhan, yeni politikalarla okullar arasındaki farkı azaltmaya gideceklerini de dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da "Bu çalıştay ile eğitim öğretimin tüm kesimlerin ortak bir paydası olduğu düşüncesiyle öğretmenden idareciye, hizmetliden memura, kantinciden yardımcı personele kadar herkesi bir araya getirdik." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA