Sivas'ta "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi
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Sivas'ta "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi

23.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:49
Sivas'ta

Sivas Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi kapsamında Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde müzik dersliği oluşturuldu.

Sivas Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi kapsamında Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde müzik dersliği oluşturuldu.

Derslikte incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz bu projeyle sesleri dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme, nefes açma ve ritim çalışmaları yaparak, şarkı türkü söyleyerek müziğin içine girecek." dedi.

Öğrencilerin müzik yoluyla duygularını anlatabileceklerini, yeteneklerini ortaya çıkartarak yaratıcılıklarını geliştireceklerini aktaran Gül, "Her öğrencimizin müziğe olan yeteneği farklıdır. İnanıyorum ki müzik atölyemizden çok değerli sesler çıkacaktır." diye konuştu.

Okulun müdürü Ali Işıkver ise "Proje kapsamında okula gönderilen enstrümanlarla müzik dersliği oluşturuldu. Müzik dersliğinin oluşturulmasında emeği geçen Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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