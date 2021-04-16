Sivas'ta 2021'in ilk çeyreğinde konut satışı azaldı
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Sivas'ta 2021'in ilk çeyreğinde konut satışı azaldı

Sivas'ta 2021'in ilk çeyreğinde konut satışı azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'in Mart ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

TÜİK'ten derlenen verilere göre 2020 Mart ayında 652 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın ayını ayında 607 konut satılabildi. Sivas'ta satılan 607 konutun 98'ini ipotekli satışlar, 509'unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta Mart ayında satılan konutların 188'ini ilk satış, 419'unu ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin ilk çeyreğinde bin 846 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in aynı aylarında bin 521 konut satıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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