Sivas'ta 2021'de 385 tarımsal projeye 185 milyon lira destek sağlanacak
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Sivas'ta 2021'de 385 tarımsal projeye 185 milyon lira destek sağlanacak

24.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:04
Sivas'ta 2021'de 385 tarımsal projeye 185 milyon lira destek sağlanacak

Sivas'ta gelecek yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi.

Sivas'ta gelecek yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, TKDK'nin "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti.

Süt Sığırcılığı Modernizasyonu Projesi kapsamında desteklenen Ahmet Özdemir'e ait işletmeyi gezen Ayhan, TKDK tarafından bugüne kadar çiftçilere 400 milyon lira destek sağlandığını ve Sivas'ın en çok proje hazırlayan il olduğunu belirtti.

Ayhan, üretim ve istihdam odaklı bir anlayış içerisinde, kentin kalkınması için çalıştıklarını aktararak, "Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta çok ciddi çalışmalar yapılmakta. En önemli faaliyet kollarımızdan birisi de çiftçimize yapılan doğrudan destekler. TKDK, 2020 yılı içerisinde yaklaşık 40 milyon liralık 136 projeye destek sağladı. Bunları da sahada ziyaret ederek görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet desteğinin sahada nasıl karşılık aldığını gördüklerini belirten Ayhan, 2021 yılında da 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacağını vurguladı.

Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tarım ve hayvancılığın öneminin arttığına dikkati çekerek, "Bu geniş coğrafyanın ekilmedik, ayak basılmadık yeri kalmaması için gece gündüz çalışacağız. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyorlar. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ayhan, daha sonra Merkez Demiryazı köyüne geçerek, projeden destek alan Nurettin Erdemir, Davut Ustanoğlu, İsmail Eren, İsmail Gökdemir, Osman Erdemir, Muhittin Yerlikaya ile Recep Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Demiryazı köyünde de çiftçilerin mutluluğunu görmeye geldiklerini belirten Ayhan, "Devletimiz güçlü destekler veriyor. Cesur çiftçilerimizin de buna karşılık vermesiyle Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Bu coğrafya bunu hak ediyor. Sivas genelinde 650 bin küçükbaş hayvanımız var. Bu sayıyı 1 milyona çıkartarak Sivas'ın dağını, taşını anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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