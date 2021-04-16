Sivas'ta 2021'de 26 proje DAP ve ORAN'dan 14,5 milyon lira destek alacak
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Sivas'ta 2021'de 26 proje DAP ve ORAN'dan 14,5 milyon lira destek alacak

Sivas'ta 2021'de 26 proje DAP ve ORAN'dan 14,5 milyon lira destek alacak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sivas'ta 2021'de 26 projeye yaklaşık 14,5 milyon lira destek sağlayacak.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sivas'ta 2021'de 26 projeye yaklaşık 14,5 milyon lira destek sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projelerin imza törenine Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci katıldı.

Destek alan projeler hakkında katılımcıların bilgilendirildiği toplantıda konuşan Ayhan, ORAN Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı tarafından desteklenen 10 proje ile DAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen 16 projenin sözleşmelerini imzalayacaklarını belirtti.

Ayhan, Sivas'ta üretilen projelere DAP ve ORAN'ın büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, "2011 yılında kurulan DAP'ın hinterlandına 2016'da ilimiz de dahil oldu. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz, 2016'dan bugüne kadar kentimize sulamadan bitkisel üretime, hayvancılıktan eğitim ve kültüre, toplam 74 projede 55 milyon liranın üzerinde bir kaynak sağladı. 2021 projelerimizin toplam destek miktarı ise 8 milyon 117 bin lira. DAP Bölge İdaremiz ile oldukça güçlü bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğinin artarak süreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

ORAN'ın ise bugüne kadar 130 milyon lira bütçeli 166 projeye 82 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağladığını hatırlatan Ayhan, kentte yürütülen bir çok vizyon projenin bu desteklerden yararlandığına dikkati çekti.

Proje bedeli 8 milyon 894 bin 558 lira olan 10 projeye ise ORAN tarafından 6 milyon 315 bin 45 lira destek sağlanacağını aktaran Ayhan, projelerin desteklenmesi ve kaynak sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

Ayhan'ın konuşmasının ardından, Başkan Demirdöğen, ORAN Yönetim Kurulu üyeleri ve proje sahipleri arasında protokoller imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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