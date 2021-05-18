Sivas'ta 2020'de 7 bin 533 canlı bebek doğdu
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Sivas'ta 2020'de 7 bin 533 canlı bebek doğdu

Sivas'ta 2020'de 7 bin 533 canlı bebek doğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta 2020'de canlı doğan bebek sayısı 7 bin 533 olarak açıklandı.

Sivas'ta; bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" 2020 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Türkiye'de bu oran ise 1,76 çocuk olarak kayıtlara geçti. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise Sivas'ta 2020 yılında binde 11,8 oldu.

TÜİK, istatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı oranlarını da kamuoyuyla paylaştı. Sivas'ta doğumlarını 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 25,8 iken 2020 yılında 26'ya yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 2020'de 7 bin 533 canlı bebek doğdu - Haberler
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