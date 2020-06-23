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Sivas'ta 200 milyon lira yatırım bedelli lojistik merkezde altyapı çalışmaları başladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, altyapı çalışmalarına başlanan 200 milyon lira yatırım bedelli lojistik merkezin 2021 yılında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Sivas'ta 200 milyon lira yatırım bedelli lojistik merkezde altyapı çalışmaları başladı
23.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:41

Sivas Valisi Salih Ayhan, altyapı çalışmalarına başlanan 200 milyon lira yatırım bedelli lojistik merkezin 2021 yılında hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve beraberindeki ilgililer, Ulaş Kovalı mevkisinde Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanında inşaatına başlanan lojistik merkezde incelemede bulundu.

Lojistik merkezinin Sivas'a değer katacak büyük projelerden olduğunu aktaran Ayhan, "Türkiye'de az sayıda ve devamlılık konusunda tek olan lojistik merkezlerden birisi ve ihalesi yapıldı. Bu sene onaylandı ve altyapı çalışmaları başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Aynı alanda inşa edilen Demirağ OSB'nin de Sivas'ın markası olacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Demirağ OSB'den 124 parselin olması, özellikle ağır sanayiye yönelik olması, demir yolları hattı içinden geçmesi açısından lojistik merkezi, buraya çok büyük bir güç verecek ve destek olacak. Buradaki imalatların çok kısa zamanda demir yolu üzerinden limanlara, büyük ulaşım yerlerine ulaştırılması konusunda lojistik merkezi çok önemli bir misyon üstlenecek. İhale bedeli güncel fiyatıyla 158 milyon lira, KDV'si ile neredeyse 200 milyon liralık bir yatırım. Hem ekonomik anlamda bir hareketlilik kazandıracak hem de Sivas'a değer katmış olacak."

Projenin hazırlanmasında büyük emek ve gayret olduğunu vurgulayan Ayhan, "Yoğun hareketlilik var sahada. 2021 yılında bu proje bitirilecek. 2021 yılında Demirağ

OSB'yle aynı anda bitmesi, iki projenin birbiriyle entegre olması anlamına da gelmektedir." açıklamasında bulundu.

Projenin Sivas'ı cazibe merkezi haline getireceğinin altını çizen Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüksek hızlı tren, demir yolu hatları, Kalın-Samsun hattının yenilenmesi, lojistik köy, Demirağ OSB, 1. OSB derken Sivas, üretimde istihdamda Türkiye'nin göz bebeği olacak. Büyük emeğin, gayretin, el birliğinin, güç birliğinin ürünü. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Taşımacılık AŞ, TCDD Genel Müdürlüğümüze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve bu projeyi bizzat talimatlandırarak yapımını başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Demirağ OSB ve lojistik merkezi projesinin bir bütün olarak değerlendirildiği zaman, Sivas'ın gelecek süreçte ciddi manada bir üretim merkezi haline geleceğini belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini, yer talebinde bulunan yatırımcılara projeyle ilgili müjdeli haberler vereceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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